Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncular İrem Sak ve Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, parti organizatörü Cihan Şengüzel ve Mümine Senna Yıldız hakkında gözaltı kararı verildi.

Söz konusu isimler hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamasıyla işlem yapıldığı öğrenildi.

3 ÜNLÜ GÖZALTINDA

Gözaltı kararları doğrultusunda İstanbul'da belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı. Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şengüzel'in yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği, gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

SERCAN TAŞAR TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar dün ifade vermek için adliyeye getirilmişti.

İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Sercan Yaşar, savcılıktaki ifadesinin ardından 'etkin pişmanlık hükümlerinden' faydalanarak tahliye edildi.

KASIM GARİPOĞLU VE BURAK ATEŞ HAKKINDA YAKALAMA EMRİ

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Hayyam Garipoğlu'nun oğlu ve aynı zamanda Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve iş insanı Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.