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Alevi Lider Raci Nasır'dan Suriye'deki Zulme Dair Önemli Açıklamalar

Alevi Lider Raci Nasır'dan Suriye'deki Zulme Dair Önemli Açıklamalar
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Suriye'deki Alevi toplumunun önderlerinden Raci Nasır, Baas rejiminin çöküşü sonrası tüm kesimlerin zulme uğradığını vurguladı. Nasır, Suriye'nin tarihî zenginliğini ve mezheplerin bir arada yaşama kültürünü savundu.

Suriye'deki Alevi toplumunun önemli isimlerinden Raci Nasır, Suriye'deki her kesimin, çöken Baas rejimi döneminde zulüm ve mağduriyet yaşadığını söyledi.

Alevi toplumun önderlerinden Nasır, Baas rejiminin çökmesinin ardından Suriye'deki gelişmeleri ve beklentilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Nasır, Suriye'nin köklü tarih ve medeniyete sahip bir ülke olduğunu belirterek, "Rahmet, sevgi ve hayır dinleri bu ülkeden yayıldı. Tarihsel olarak bu ülkede sevgi, kardeşlik ve merhamet hayatı yaşıyoruz. Suriye bir bahardır ve bu bahar tek bir çiçekten oluşmuyor." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki din ve mezhep farklılıklarının bir zenginlik olduğuna dikkati çeken Nasır, "Tarih boyunca bu ülkede tüm mezhepler beraberce yaşadı. Bu mezhepler bir arada, sevgi ve saygı çerçevesinde bir hayat yaşıyor." diye konuştu.

Nasır, çöken Baas rejiminin ülkede toplumun tüm kesimleri ayrıştırdığını vurgulayarak, "Rejim toplumun tüm renkleri arasına nefret tohumları ekti ve zulüm yaydı. Suriye'de toplumumuzun her kesimine adaletsizlik uyguladı." dedi.

Esed rejiminin işlediği suçların sorumluluğunun, toplumun belli bir kesimine yüklenmemesi gerektiğine işaret eden Nasır, "Ülkede nasıl ki tüm kesimler zulme uğradı, bu grup da (Alevi toplumu) rejimden zulüm gördü ve mağduriyet yaşadı. Bu suçların sorumluluğunu rejimle çalışan sembol isimler taşımalı. Onlardan hesap sormalıyız." şeklinde konuştu.

"Herkesin gerçek bir vatandaş gibi muamele görmesini umuyoruz"

Nasır, Sednaya Hapishanesi'ndeki vahşetin uluslararası toplumda büyük yankı uyandırdığını anımsatarak, "Sednaya Hapishanesi'nde yaşananlar son derece tehlikeli ve insanlık dışı bir suç. Bu hapishanede hangi mezhepten olursan ol, rejime düşman olan herkes yer alıyordu." ifadelerini kullandı.

Ülkenin bulunduğu şu durumda ışık ve büyük bir "umut enerjisi" olduğunun altını çizen Nasır, "Bunu, devrimin kazanmasının ilk gününde ve yeni yönetime geçişte de gördük." diye konuştu.

Nasır, gelecekten umutlu olduklarını dile getirerek, "Gelecekte Suriye'deki baharın korunmasını, herkesin anayasa çatısı altında kendine yer bulmasını, çoğunluk-azınlık ayrımı yapılmadan herkesin gerçek bir vatandaş gibi muamele görmesini umuyoruz." dedi.

"Suriye, ister milli açıdan, ister dini açıdan bir bahardır"

Ülkede yeni yönetimle birlikte tüm kesimlerin birlik ve beraberlik içinde yaşamasını istediklerini anlatan Nasır, "Suriye, ister milli açıdan, ister dini açıdan bir bahardır." şeklinde konuştu.

Nasır, Allah'tan Suriye'yi ve bileşenlerini, toprak bütünlüğünü, halk arasındaki sevgi bağlarının korumasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Kurulan yeni yönetimin başarılı olmasını umduklarını kaydeden Nasır, "Vatandaşlık açısından herkesi tek çatı altında toplayan bir anayasanın oluşturulmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
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