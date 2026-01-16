Alevi derneklerinden, CHP Kayseri İl Başkanlığı önüne siyah çelenk

KAYSERİ Hacı Bektaş Veli Vakfı ile 12 Alevi derneğinin temsilci ve yöneticileri, sanal medyada CHP İl Başkanı Ümit Özer'e ait olduğu iddia edilen ifadeler nedeniyle CHP Kayseri İl Başkanlığı önüne gelerek siyah çelenk bıraktı.

Kayseri Hacı Bektaş Veli Vakfı, Kayseri Hacı Bektaş Veli Derneği, Acırlı Köyü Derneği, Alaylı Köyü Derneği, Beydağı Derneği, Çadıryeri Köyü Derneği, Çağşak Köyü Derneği, Darıdere Köyü Derneği, Evciler Derneği, Gümüşali Köyü Derneği, Karapınar Köyü Derneği, Kırkısraklılar Derneği, Sancakağıl Köyü Derneği üyeleri, CHP Kayseri İl Binası önüne yürüdü. Grup, burada CHP İl Başkanı Ümit Özer'in üç gün önce sosyal medyada bir sohbet sırasında kullandığı iddia edilen ifadeleri nedeniyle bina önüne siyah çelenk bıraktı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kayseri Hacı Bektaş Veli Vakfı ve Derneği Başkanı Abbas Tan, şunları söyledi:

"Üç gün önce sosyal medyada, CHP Kayseri İl Başkanı Sayın Ümit Özer'e ait olduğu iddia edilen bir açıklamayla karşılaştık. Bir sohbet sırasında, 'Alevileri tanıdıkça MHP'lileri kendime baş tacı yaptım' dediği öne sürülmekteydi. Biz Alevi kurumları olarak, doğruluğunu araştırmadan hiçbir duyuma tepki göstermeyiz. Bu olayda da aynı sorumlulukla hareket ettik. Birçok partili ve parti yöneticisiyle, il yöneticileriyle görüşmeler yaptık. Sonuç olarak il başkanı bizleri arayarak, bu sözlerin kendisine ait olmadığını ifade etti. Bunun üzerine kendisinden, 'Eğer bu iddia doğru değilse, lütfen kamuoyuna açık bir açıklama yapınız' talebinde bulunduk. Ancak herhangi bir açıklama yapılmadı. Biz o sıra, 'Eğer söylediyseniz, bu söz size aitse özür dileyin ve biz bu işi kapatalım, söylemedim diyorsanız açıklama yapın. 'Bu söz bana ait değildir' deyin. 'Biz yine bu konuda bir tepki göstermeyiz' dedik. Ne yazık ki o gün açıklama yapılmadı. İkinci gün de bir açıklama gelmeyince; isimlerini biraz sonra paylaşacağımız toplam 12 dernek temsilcisi ve yöneticisiyle yaptığımız toplantı sonucunda, kamuoyuna bir açıklama yapma kararı aldık" dedi.

'ALEVİ İNANCININ, GRUPLA KIYASLANMASINA RIZA GÖSTERMEYİZ'

Abbas Tan, "Amacımız, Cumhuriyet Halk Partisi'ni veya partilileri suçlamak, birilerine rant sağlamak, herhangi bir kişinin ya da grubun siyasi geleceğiyle oynamak değildir. Amacımız; varsa bir yanlışı düzeltmek, haddini aşan bir söylem söz konusuysa, Alevi kamuoyundan ve sağduyulu partililerden özür dilenmesini sağlamaktır. Basın açıklaması kararımızın duyulmasının ardından, birçok parti üst düzey yetkilisi bizleri arayarak il başkanının açıklama yapacağını söylediler. Ancak dün geç saatlere kadar bir açıklama yapılmamıştı. Daha sonra bir açıklama yapıldı. Bu açıklama, bizleri ve kamuoyunu tatmin etmedi. Alevi yolunun ve inancının; hiçbir siyasi görüşle, hiçbir kişi ya da grupla kıyaslanmasına ve bir şekilde kullanılmasına asla rıza göstermeyiz" diye konuştu.

