Haberler

Alevi-Bektaşi Başkanı Gümülcine'de Güreş Etkinliklerine Katıldı

Alevi-Bektaşi Başkanı Gümülcine'de Güreş Etkinliklerine Katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Yunanistan'ın Gümülcine ve İskeçe bölgelerinde düzenlenen SEÇEK Yağlı Güreşleri etkinliklerine katıldı, başkonsolos ve müftüyle görüşüp inanç merkezlerini ziyaret etti.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Yunanistan'ın Gümülcine şehrinde düzenlenen "SEÇEK Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri"ne katıldı.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ersin, "SEÇEK Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri" kapsamında 1-2 Ağustos'ta Yunanistan'ın Gümülcine ve İskeçe bölgesinde çeşitli temaslarda bulundu.

Ersin, program kapsamında Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal ve Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa ile bir araya geldi, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra bölgenin önemli inanç merkezlerinden İskeçe'deki Hasip Baba Türbesi ile Kütüklü Baba Tekkesi'ni ziyaret eden Ersin, ziyaret programının ikinci gününde, SEÇEK Yaylası'nda düzenlenen geleneksel kültürel etkinliklere katıldı.

Burada konuşan Ersin, Batı Trakya'daki soydaşların asırlardır kimliklerini, kültürlerini ve birlik ruhunu büyük bir kararlılıkla yaşattığını belirterek, "Geçmişine sahip çıkan toplumlar, geleceğini de güçlü bir şekilde inşa eder." ifadesini kullandı.

Ziyaretleri kapsamında Batı Trakya'da yaşayan Alevi-Bektaşi toplumunun temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştiren Ersin, bölgedeki inanç merkezlerini ziyaret ederek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: AA
Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye başkanı kalmadı

Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye kalmadı
Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada

Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada
Erdal Beşikçioğlu'nun cezaevine nakledildiği anlar! Görüntüsü korkuttu

Erdal Beşikçioğlu'nun cezaevine nakledildiği anlar! Korkutan görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vicdansızlığın bu kadarı 'pes' dedirtti: Çok sayıda kişiyi umre vaadiyle dolandırdı

Vicdansızlığın bu kadarı 'pes' dedirtti: Hayalleri bir anda yıkıldı
Kalp krizi, iki çocuk sahibi çifti hayattan kopardı: Yürek parçalayan detay

Kalp krizi, iki çocuk sahibi çifti hayattan kopardı: Kahreden detay
Galatasaray Kulübü, RAMS Park'ın kapasitesinde artırıma gidiyor

Galatasaray'ın evinde değişiklik!
Ukrayna, Rusya'da plajda eğlenenleri İHA ile vurdu: 6 ölü, 40 yaralı

Plaj alevler içinde kaldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Görüntü maalesef Türkiye'den! Parkın içindeki rezilliğe bakın

Görüntü Maalesef Türkiye'den! Bu nasıl bir rezilliktir?

Beşiktaş'tan Icardi'ye cevap

Beşiktaş'tan Mauro Icardi'ye cevap

Fenerbahçe'de Kante krizi

Fenerbahçe'de Kante depremi