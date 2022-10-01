'Alev savaşçısı' çiftler mesleğin zorluklarını birlikte aşıyor

İzmir'de görev yapan itfaiyeci çiftler, yangın ve afetlerde can kurtarmak için çalışırken karşılaştıkları zorlukları da birbirlerine duydukları sevgiyle aşmaya çalışıyor.

İzmir'de görev yapan itfaiyeci çiftler, yangın ve afetlerde can kurtarmak için çalışırken karşılaştıkları zorlukları da birbirlerine duydukları sevgiyle aşmaya çalışıyor.

Kent genelindeki afet ve yangınlara müdahale eden İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında 11 evli çift görev yapıyor.

Hem mesleklerini hem hayatlarını paylaşan çiftler, iş yerinde farklı ekiplerde görev alıyor.

Kimi eğitimler sırasında kimi ise çalışma hayatları içinde evlilik kararı alan çiftler, mesleğin yükünü de birlikte taşıyor.

İtfaiyecilerden oluşan tiyatro grubunun sahnelediği bir oyunda tanışan Arif ve Arzu Evci, 2018'den bu yana hayatı paylaşıyor.

5 aylık bebekleri Ahlas İkra ile görev yaptıkları itfaiye araçlarının önünde AA muhabirine konuşan 38 yaşındaki Arif Evci, eşiyle meslektaş olmalarının evliliklerinde önemli bir avantaj sağladığını söyledi.

Eşi göreve gittiğinde nelerle karşılaşabileceğini, hangi riskler altında çalıştığını bildiği için ekstra bir anlayışla birbirlerine yaklaştıklarını belirten Evci, şunları kaydetti:

"Görevden çıktığımızda o günkü mesainin, nöbetin nasıl yoğun geçtiğini, hem fiziksel hem mental olarak nasıl bir yorgunluk içinde olduğumuzu bildiğimiz için karşılıklı anlayış çerçevesinde ilişki yürüyor. Bunun yanında ortak noktalar çok fazla oluyor. O da her zaman ilişkiyi ayakta tutuyor, diri tutuyor. İtfaiye benim şahsi aşkımdı, ikinci bir aşk olarak hayatımın kadınını buldum. Aşkımızın meyvesi de oğlumuz."

Arzu Evci (40) de meslekleri gereği birbirlerinin iş hayatına da hakim olduklarını ve bunun faydasını gördüklerini ifade ederek, "Bazı durumlarda telefon krizi olur. Telefonla ararsın eşini, açmaz falan. Biz işteyken birbirimizi aradığımızda en fazla iki kere çaldırırız. Ben önemli bir yangına araç çıkarıyor olabiliyorum. Eşim bir kurtarmaya gitmiş oluyor. Birbirimize bu gibi konularda çok anlayışlıyızdır. ya da bir gün önce ciddi bir vaka ve yorgunluk varsa ertesi gün mental olarak yorgun olduğunu anlayabiliyoruz birbirimizin." diye konuştu.

Eşinin meslekteki tecrübesine ve bilgi birikimine güvendiğini belirten Evci, zaman zaman eşine danıştığını söyledi.

Oğulları da itfaiyenin çocuk kulübünde

İşe alım süreci ve eğitimler sırasında takım arkadaşı olan, 10 yıllık evli Binnaz ve Görkem Baykal çifti de itfaiyeciliği bir yaşam biçimi olarak görüyor.

Binnaz Baykal, birbirine anlayışla yaklaşma noktasında meslektaş olmanın faydasını gördüklerini anlattı.

Nöbetten çıkıp eve geldiğinde eşinin durumunu anlayabildiğini belirten Baykal, şöyle devam etti:

"Birbirimizi daha iyi anlıyoruz. Yani yorgunluklarımızı, üzüntülerimizi... Çünkü her zaman tatlı olaylar yaşanmıyor. İşimizin doğası itibarıyla ölümler olabiliyor. İnsanların canı yanıyor. Bunlardan illaki insan etkileniyor. Birbirimize destek olmak da evde birbirimize düşüyor. 10 yıldır kurumdan da ayrılmadık birbirimizden de. Mesela yağmur yağdığında aklımız çıkıyor. Sel baskınları olduğunda ikimiz de itfaiyeci olduğumuz için birimizin evde çocukla ilgilenmesi gerekiyor. Genellikle hep eşim giden taraf oldu böyle acil görevlere. Ben çocukla ilgilendim."

Görkem Baykal da Ege Üniversitesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü mezunu olduğunu, mesleğini çok sevdiği için alanıyla ilgili İzmir Demokrasi Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini sürdürdüğünü söyledi.

Oğullarının da İtfaiye Daire Başkanlığınca açılan çocuk kulübüne devam ettiğini dile getiren Baykal, "Bu meslekte gönül vermeden hiçbir şekilde başarılı olunmuyor. Yeri geliyor eşim, yeri geliyor ben, ikimiz de hayatımızdan feragat ederek, sevgiyle bu görevi icra ediyoruz." dedi.