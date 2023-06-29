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Alev alan çatı korku dolu anlar yaşattı

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde çatısı alev alan 2 katlı evde yaşanan yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Alev alan çatı korku dolu anlar yaşattı

TOKAT - Tokat'tın Erbaa ilçesinde çatısı alev alan 2 katlı ev korku dolu anlar yaşattı.

Tokat'tın Erbaa ilçesinde Gazi Osman Paşa Mahallesi Bestekar Sokakta İbrahim Gürel'e ait 2 katlı evin çatısı bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevlerin büyümesinin ardından evde bulunan kişiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevlerin bütün çatıyı sarmasının ardından ev ve mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken yaralanan olmadı. 2 katlı evde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şaban Konyar - Güncel

İtfaiye Tokat Erbaa Güncel Haberler

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