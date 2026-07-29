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Albüm: Tai Chi tutkunları, kadim dövüş sanatının doğduğu Çin köyünde bir araya geldi

Albüm: Tai Chi tutkunları, kadim dövüş sanatının doğduğu Çin köyünde bir araya geldi
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ZHENGZHOU, 29 Temmuz (Xinhua) -- Dünyanın dört bir yanındaki Tai Chi tutkunları bu yaz, bu kadim sporun anavatanı kabul edilen Henan eyaletindeki Chenjiagou köyünü ziyaret ederek Çin dövüş sanatları kültürünü deneyimledi.

ZHENGZHOU, 29 Temmuz (Xinhua) -- Dünyanın dört bir yanındaki Tai Chi tutkunları bu yaz, bu kadim sporun anavatanı kabul edilen Henan eyaletindeki Chenjiagou köyünü ziyaret ederek Çin dövüş sanatları kültürünü deneyimledi.

Kökleri Çin felsefesi, geleneksel tıp ve dövüş sanatlarına dayanan Tai Chi, zaman içinde farklı stillere evrilerek günümüzde 180'den fazla ülke ve bölgede yüz milyonlarca kişi tarafından uygulanıyor.

Kaynak: Xinhua
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