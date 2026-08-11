Suriye'de 400'den Fazla Aile 7 Yıl Sonra Resulayn'a Geri Döndü
Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke vilayetine bağlı Resulayn kenti ve çevresinde, yaklaşık 7 yıllık yerinden edilmenin ardından 400'den fazla aile pazartesi günü evlerine döndü. Bu, bölgede kaydedilen ilk organize geri dönüş olup, savaşın yaralarını sarmaya yönelik umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor. Geri dönen ailelerin, temel ihtiyaçlar ve altyapı eksiklikleriyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.
HASEKE, 11 Ağustos (Xinhua) -- Suriye'de 400'den fazla aile, pazartesi günü ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke vilayetine bağlı Resulayn kenti ve çevre beldelerindeki evlerine geri döndü. Bu, yaklaşık 7 yıllık yerinden edilmenin ardından bölgede gerçekleşen ilk organize geri dönüş olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: Xinhua