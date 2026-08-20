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Shenzhen'de Otonom Araçlar Lojistikte Verimliliği Artırıyor

Shenzhen'de Otonom Araçlar Lojistikte Verimliliği Artırıyor
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Çin'in Shenzhen kentindeki lojistik hizmet sağlayıcıları, otonom araçların ticari kullanımını hızlandırarak kuryelerin iş yükünü azalttı ve teslimat verimliliğini artırdı. Temmuz 2026 itibarıyla kentte 837 otonom araç, 13.000 kilometrelik ağ üzerinde 2.890 güzergahta hizmet veriyor.

SHENZHEN, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Shenzhen kentindeki lojistik hizmet sağlayıcıları, son yıllarda işlevsel otonom araçların ticari kullanımını hızlandırdı. Böylelikle kuryelerin fiziksel iş yükü azalırken, teslimat verimliliği arttı.

Temmuz 2026 itibarıyla Shenzhen'in lojistik sektöründe 837 adet otonom araç bulunuyor. Söz konusu araçlar yaklaşık 13.000 kilometrelik bir ağa yayılan 2.890 güzergahta hizmet veriyor.

Kaynak: Xinhua
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