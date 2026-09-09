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Albüm: Ruanda'da Çin destekli yol genişletme ve iyileştirme projesi başladı

Albüm: Ruanda'da Çin destekli yol genişletme ve iyileştirme projesi başladı
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KİGALİ, 9 Eylül (Xinhua) -- Ruandalı ve Çinli yetkililer, Ruanda'nın başkenti Kigali'de ulaşım ağının geliştirilmesi kapsamında yürütülecek yol genişletme ve iyileştirme projesini salı günü resmen başlattı.

KİGALİ, 9 Eylül (Xinhua) -- Ruandalı ve Çinli yetkililer, Ruanda'nın başkenti Kigali'de ulaşım ağının geliştirilmesi kapsamında yürütülecek yol genişletme ve iyileştirme projesini salı günü resmen başlattı.

Ruanda Altyapı Bakanlığı, Kigali'deki Prince House ile Masaka arasındaki 10 kilometrelik yol genişletme ve iyileştirme projesinin, ülkede hayata geçirilen Çin destekli en yeni proje olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua
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