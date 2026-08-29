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Nepal'de sel felaketi: 626 ölü, 2 bin 426 kayıp

Nepal'de sel felaketi: 626 ölü, 2 bin 426 kayıp
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Nepal Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurumu, yıkıcı sel felaketinin ardından cumartesi günü yerel saatle 10.00 itibarıyla 626 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 2.426 kişiden ise hala haber alınamadığını açıkladı.

KATMANDU, 29 Ağustos (Xinhua) -- Nepal Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurumu yıkıcı sel felaketinin ardından cumartesi günü yerel saatle 10.00 itibarıyla 626 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 2.426 kişiden ise hala haber alınamadığını açıkladı.

Kaynak: Xinhua
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