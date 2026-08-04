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Çin destekli Ulusal Cerrahi Merkezi'nin temeli Maputo'da atıldı

Çin destekli Ulusal Cerrahi Merkezi'nin temeli Maputo'da atıldı
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Mozambik'in başkenti Maputo'da, Çin'in desteğiyle inşa edilecek Ulusal Cerrahi Merkezi Projesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Maputo Merkez Hastanesi bünyesinde kurulacak merkez, 20.000 metrekareyi aşan cerrahi binası ve iki yardımcı binadan oluşacak.

MAPUTO, 4 Ağustos (Xinhua) -- Mozambik'in başkenti Maputo'da kurulacak Çin destekli Ulusal Cerrahi Merkezi Projesi'nin temel atma töreni düzenlendi. Maputo Merkez Hastanesi içinde inşa edilecek kompleks, toplam 20.000 metrekareden fazla alana sahip bir cerrahi merkez binası ile iki yardımcı binadan oluşacak.

Kaynak: Xinhua
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