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Albüm: Mısır'da düzenlenen hava gösterisi yoğun ilgi gördü

Albüm: Mısır'da düzenlenen hava gösterisi yoğun ilgi gördü
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EL DABA, 10 Eylül (Xinhua) -- El Alamein Uluslararası Hava Gösterisi salı günü Mısır'ın El Dabaa kentindeki El Alameyn Uluslararası Havalimanı'nda başladı.

EL DABA, 10 Eylül (Xinhua) -- El Alamein Uluslararası Hava Gösterisi salı günü Mısır'ın El Dabaa kentindeki El Alameyn Uluslararası Havalimanı'nda başladı.

Üç gün sürecek etkinlikte uçak sergileri, uçuş gösterileri ile havacılık, savunma ve uzay ürünleri ve hizmetleri sergisi yer alacak.

Kaynak: Xinhua
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