Meksiko’da Küba’ya Destek Mitingi: ABD Ambargosu Protesto Edildi
Meksiko'da düzenlenen mitingde, Küba Devrimi'nin başlangıcı sayılan 26 Temmuz 1953 saldırısının 73. yıldönümü anılırken, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargo protesto edildi. Katılımcılar, Küba'ya destek mesajları verdi.
MEKSİKO, 27 Temmuz (Xinhua) -- Meksika'nın başkenti Meksiko'da Küba'ya destek mitingi düzenlendi. Küba Devrimi'nin başlangıcı kabul edilen 26 Temmuz 1953 tarihli Moncada ve Carlos Manuel de Cespedes kışlalarına yönelik saldırının 73. yıldönümünün anıldığı gösteride ABD'nin Küba'ya yönelik ambargosu protesto edildi.
Kaynak: Xinhua