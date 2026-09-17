Albüm: Lübnan: Ülkeye yasadışı olarak getirilen 37 arkeolojik eseri Mısır'a iade ettik

Albüm: Lübnan: Ülkeye yasadışı olarak getirilen 37 arkeolojik eseri Mısır'a iade ettikGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BEYRUT, 17 Eylül (Xinhua) -- Lübnan Kültür Bakanlığı, çarşamba günü ülkeye yasadışı yollarla getirilen 37 antik eserin Mısır'a iade edildiğini duyurdu.
BEYRUT, 17 Eylül (Xinhua) -- Lübnan Kültür Bakanlığı, çarşamba günü ülkeye yasadışı yollarla getirilen 37 antik eserin Mısır'a iade edildiğini duyurdu.
Lübnan Kültür Bakanı Gassan Selame, Beyrut'taki Ulusal Müze'de düzenlenen törende antik Mısır eserlerini Mısır'ın Lübnan Büyükelçisi Alaa Musa'ya teslim etti.
Kaynak: Xinhua