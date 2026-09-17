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Albüm: Lübnan: Ülkeye yasadışı olarak getirilen 37 arkeolojik eseri Mısır'a iade ettik

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Albüm: Lübnan: Ülkeye yasadışı olarak getirilen 37 arkeolojik eseri Mısır'a iade ettik
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BEYRUT, 17 Eylül (Xinhua) -- Lübnan Kültür Bakanlığı, çarşamba günü ülkeye yasadışı yollarla getirilen 37 antik eserin Mısır'a iade edildiğini duyurdu.

BEYRUT, 17 Eylül (Xinhua) -- Lübnan Kültür Bakanlığı, çarşamba günü ülkeye yasadışı yollarla getirilen 37 antik eserin Mısır'a iade edildiğini duyurdu.

Lübnan Kültür Bakanı Gassan Selame, Beyrut'taki Ulusal Müze'de düzenlenen törende antik Mısır eserlerini Mısır'ın Lübnan Büyükelçisi Alaa Musa'ya teslim etti.

Kaynak: Xinhua
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