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Albüm: Kolombiya'da 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Albüm: Kolombiya'da 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor
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CALİ, 12 Ağustos (Xinhua) -- Kolombiya'nın batısında pazartesi günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 188'e, yaralı sayısı ise 1.677'ye yükseldi.

CALİ, 12 Ağustos (Xinhua) -- Kolombiya'nın batısında pazartesi günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 188'e, yaralı sayısı ise 1.677'ye yükseldi.

Kolombiya Başkentler Birliği (Asocapitales) salı günü yaptığı açıklamada, arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, kayıp kişilerin bildirilmesi ve aranması için bir sistemin faaliyete geçirildiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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