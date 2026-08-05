Kanada'da Aşırı Sıcak ve Kuraklık Orman Yangınlarını Tetikledi

VANCOUVER, 5 Ağustos (Xinhua) -- Kanada'da aşırı sıcak hava dalgası ve rekor düzeye ulaşan kuraklık nedeniyle çok sayıda bölgede orman yangını çıktı. Yangından etkilenen bölgelerde hava kalitesi ve görüş mesafesi azaldı.

Kaynak: Xinhua