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Kanada'da Aşırı Sıcak ve Kuraklık Orman Yangınlarını Tetikledi

Kanada'da Aşırı Sıcak ve Kuraklık Orman Yangınlarını Tetikledi
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Kanada'da aşırı sıcak hava dalgası ve rekor kuraklık, birçok bölgede orman yangınlarına yol açtı. Yangınlar nedeniyle etkilenen alanlarda hava kalitesi düştü ve görüş mesafesi azaldı, bu da çevre ve halk sağlığı için ciddi tehdit oluşturuyor.

VANCOUVER, 5 Ağustos (Xinhua) -- Kanada'da aşırı sıcak hava dalgası ve rekor düzeye ulaşan kuraklık nedeniyle çok sayıda bölgede orman yangını çıktı. Yangından etkilenen bölgelerde hava kalitesi ve görüş mesafesi azaldı.

Kaynak: Xinhua
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