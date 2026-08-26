Kamboçya'da sel felaketi: 13 bin aile etkilendi

KRATİE, 26 Ağustos (Xinhua) -- Kamboçya'da Mekong Nehri'nin taşması 13.688 aileyi etkilerken, 1.551 aile yüksek kesimlere tahliye edildi.

Kamboçya Ulusal Afet Yönetim Komitesi Sözcüsü Soth Kim Kolmony salı günü yaptığı açıklamada, Saudel Tayfunu'nun ardından meydana gelen şiddetli sellerin cuma gününden bu yana Kratie, Tboung Khmum, Stung Treng ve Kampong Cham eyaletlerini etkilediğini belirtti.

Kaynak: Xinhua