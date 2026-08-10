İsrail, Batı Şeria'da Yerleşim Genişletmesine Devam Ediyor
İsrail, Kudüs yakınlarındaki Batı Şeria'da yerleşim birimlerinin genişletilmesine onay verdi. Bu karar, uluslararası toplumun büyük bir kısmı tarafından tepkiyle karşılandı. Birleşmiş Milletler ve birçok ülke, İsrail'in bu adımının barış sürecini olumsuz etkilediğini ve bölgede gerginliği artırdığını belirtiyor. Filistinliler, bu genişlemenin iki devletli çözümü imkansız hale getirdiğini savunuyor.
KUDÜS, 10 Ağustos (Xinhua) -- İsrail, Batı Şeria'da, Kudüs yakınlarında İsrail yerleşimlerinin genişlemesine onay vermeye devam ediyor. İsrail hükümetinin bu adımları uluslararası toplumun büyük bölümünden tepki alıyor.
Kaynak: Xinhua