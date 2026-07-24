İspanya'da Orman Yangını: 10 Bin Kişi Tahliye Edildi
İspanya'nın başkenti Madrid yakınlarında çıkan orman yangını nedeniyle yaklaşık 10.000 kişi tahliye edildi. Toledo kentinde başlayan yangın, Villa del Prado, Aldea del Fresno ve San Martin de Valdeiglesias belediyelerine sıçradı.
MADRİD, 24 Temmuz (Xinhua) -- İspanya'nın başkenti Madrid yakınlarında perşembe günü çıkan orman yangını nedeniyle yaklaşık 10.000 kişi tahliye edildi.
Yerel yetkililer, Toledo kentinde başlayan büyük orman yangınının Villa del Prado, Aldea del Fresno ve San Martin de Valdeiglesias belediyelerine sıçradığını bildirdi.
Kaynak: Xinhua