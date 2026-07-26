Albüm: Hong Kong'da Noul Tayfunu için uyarı seviyesi düşürüldü
HONG KONG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Hong Kong Gözlemevi, Noul Tayfunu'nun bölgeden uzaklaşmasıyla birlikte pazar günü yerel saatle 12.40'ta tayfun uyarısını şiddetli rüzgar seviyesi olan 3. seviyeye düşürdü.
HONG KONG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Hong Kong Gözlemevi, Noul Tayfunu'nun bölgeden uzaklaşmasıyla birlikte pazar günü yerel saatle 12.40'ta tayfun uyarısını şiddetli rüzgar seviyesi olan 3. seviyeye düşürdü.
Gözlemevi, Çin'in Guangdong eyaletinin iç kesimlerine doğru ilerleyen Noul Tayfunu'nun zayıflamasıyla birlikte yerel rüzgarların kademeli olarak hafiflediğini bildirdi.
Kaynak: Xinhua