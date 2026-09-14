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Albüm: Güz Ortası Festivali, Güney Kaliforniya'da kültürel etkinliklerle kutlandı

Albüm: Güz Ortası Festivali, Güney Kaliforniya'da kültürel etkinliklerle kutlandı
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LOS ANGELES, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin'in ve Asya'nın diğer bölgelerinde en sevilen geleneksel bayramlardan biri olan Güz Ortası Festivali, Güney Kaliforniya'daki Bowers Müzesi'nde pazar günü düzenlenen bir dizi kültürel etkinlikle kutlandı.

LOS ANGELES, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin'in ve Asya'nın diğer bölgelerinde en sevilen geleneksel bayramlardan biri olan Güz Ortası Festivali, Güney Kaliforniya'daki Bowers Müzesi'nde pazar günü düzenlenen bir dizi kültürel etkinlikle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında geleneksel Çin müziği ve dans gösterileri, Çin modası defilesi, çay seremonileri, Kung Fu gösterisi ve yüz değiştirme performansının yanı sıra Çin kağıt kesme sanatı ve geleneksel baskı gibi uygulamalı kültürel etkinlikler düzenlendi. Ayrıca Çin'in dev pandaları ve beyaz yunusları hakkında belgeseller gösterildi.

Geleneksel ay çöreklerinin tadını çıkaran ziyaretçiler, hem yüz boyama ve ücretsiz sanat çalışmalarına katıldı hem de fotoğraf etkinliğiyle geleneksel Çin kıyafetlerini deneyimleme fırsatı elde etti.

Kaynak: Xinhua
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