Albüm: Güney Kore'de doğan dev panda yavrusuna Shu Bao adı verildi

SEUL, 12 Eylül (Xinhua) -- Güney Kore'de dünyaya gelen bir dev panda yavrusu cuma günü ülkenin en büyük tema parkı Everland'da ilk kez halkın karşısına çıktı.

Başkent Seul'ün yaklaşık 40 kilometre güneyindeki Yongin'de bulunan Everland, 100 günlük olan yavruya "Shu Bao" adı verildiğini duyurdu.

Everland'da dev panda bakıcısı olarak görev yapan Kang Cheol-won, Shu Bao'nun Fu Bao, Rui Bao ve Hui Bao'nun ardından Güney Kore'de dünyaya gelen dördüncü dev panda olduğunu belirterek yavrunun da ablaları gibi ziyaretçilere mutluluk getirmesini umduğunu ifade etti.

Ziyaretçilerden Jeong Da-hyeon, panda ailesinin büyümesini yakından takip ettiğini ve aileye yeni bir üyenin katılmasına tanıklık etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Shu Bao'nun anne ve babası Le Bao ve Ai Bao, 15 yıl kalacakları Everland Panda World'e 2016 yılında gelmişti.

3 Haziran'da 171 gram ağırlığında dünyaya gelen Shu Bao, 2020'deki Fu Bao ile 2023'teki ikizler Rui Bao ve Hui Bao'nun ardından Güney Kore'de doğal yollarla gerçekleşen üçüncü başarılı panda doğumu oldu.

Kaynak: Xinhua