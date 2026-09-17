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Albüm: Gazze'de bina çöktü: 21 ölü, 25 yaralı

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Albüm: Gazze'de bina çöktü: 21 ölü, 25 yaralı
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GAZZE, 17 Eylül (Xinhua) -- Gazze'nin batısında, İsrail'in önceki bombardımanlarında hasar gören bir binanın çökmesi sonucu aralarında 11 çocuk ve 6 kadının da bulunduğu 21 kişi hayatını kaybederken, 25'ten fazla kişi de yaralandı.

GAZZE, 17 Eylül (Xinhua) -- Gazze'nin batısında, İsrail'in önceki bombardımanlarında hasar gören bir binanın çökmesi sonucu aralarında 11 çocuk ve 6 kadının da bulunduğu 21 kişi hayatını kaybederken, 25'ten fazla kişi de yaralandı.

Kaynak: Xinhua
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