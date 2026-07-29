Albüm: Fransa, soygun vakalarının ardından müzelerin güvenliğini artırdı
PARİS, 29 Temmuz (Xinhua) -- Fransa Kültür Bakanı Catherine Pegard, miras kurumları ve kültürel varlıkları koruma alanlarına yönelik eylem planı açıkladı.
PARİS, 29 Temmuz (Xinhua) -- Fransa Kültür Bakanı Catherine Pegard, miras kurumları ve kültürel varlıkları koruma alanlarına yönelik eylem planı açıkladı.
Pazartesi günü açıklanan plan, giderek organize hale gelen soygunlara karşı müzelerin güvenliğini artırmaya odaklanıyor.
Kaynak: Xinhua