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Albüm: Filipinler'de tropikal siklon ve muson yağmurları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e yükseldi

Albüm: Filipinler'de tropikal siklon ve muson yağmurları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e yükseldi
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MANİLA, 8 Eylül (Xinhua) -- Filipinler'de ağustos başından bu yana etkili olan güneybatı muson yağışları ve dört tropikal siklon nedeniyle 43 kişi hayatını kaybetti.

MANİLA, 8 Eylül (Xinhua) -- Filipinler'de ağustos başından bu yana etkili olan güneybatı muson yağışları ve dört tropikal siklon nedeniyle 43 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler Sivil Savunma Ofisi pazar günü yaptığı açıklamada, afetin 11,92 milyar peso (yaklaşık 190,1 milyon ABD doları) tutarında hasara yol açtığını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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