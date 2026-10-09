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Albüm: Fas'ta düzenlenen 2026 Marakeş Hava Gösterisi yoğun ilgi gördü

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Albüm: Fas'ta düzenlenen 2026 Marakeş Hava Gösterisi yoğun ilgi gördü
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MARAKEŞ, 9 Ekim (Xinhua) -- Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen 2026 Marakeş Hava Gösterisi'ne 19 ülkeden 200'den fazla havacılık ve savunma şirketi katılıyor.

MARAKEŞ, 9 Ekim (Xinhua) -- Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen 2026 Marakeş Hava Gösterisi'ne 19 ülkeden 200'den fazla havacılık ve savunma şirketi katılıyor. Çarşamba günü başlayan etkinlik cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: Xinhua
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