Albüm: Çinli Sigenergy şirketi, yapay zeka destekli akıllı fabrika modelini hayata geçirdi

NANTONG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çinli yeni enerji şirketi Sigenergy, geleneksel fabrikaların aksine "tek noktadan otomasyon" anlayışından "tam süreçli işbirlikçi yapay zeka" modeline geçerek önemli bir dönüşüm gerçekleştirdi. Şirketteki tüm kritik ekipmanların endüstriyel internete bağlanması, yapay zeka ile enerjinin tatbiki entegrasyonunu sağlıyor.

Teknolojik inovasyona odaklanan Sigenergy, akıllı üretimde yeni bir model oluşturma hedefiyle faaliyet gösteren yeni enerji şirketleri arasında yer alıyor.

Kaynak: Xinhua