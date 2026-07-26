Haberler

Albüm: Çinli Sigenergy şirketi, yapay zeka destekli akıllı fabrika modelini hayata geçirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NANTONG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çinli yeni enerji şirketi Sigenergy, geleneksel fabrikaların aksine "tek noktadan otomasyon" anlayışından "tam süreçli işbirlikçi yapay zeka" modeline geçerek önemli bir dönüşüm gerçekleştirdi.

NANTONG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çinli yeni enerji şirketi Sigenergy, geleneksel fabrikaların aksine "tek noktadan otomasyon" anlayışından "tam süreçli işbirlikçi yapay zeka" modeline geçerek önemli bir dönüşüm gerçekleştirdi. Şirketteki tüm kritik ekipmanların endüstriyel internete bağlanması, yapay zeka ile enerjinin tatbiki entegrasyonunu sağlıyor.

Teknolojik inovasyona odaklanan Sigenergy, akıllı üretimde yeni bir model oluşturma hedefiyle faaliyet gösteren yeni enerji şirketleri arasında yer alıyor.

Kaynak: Xinhua
Antalya'da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi

Otomobil uçuruma yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kavga sırasında bıçak istedi, alamayınca bakın ne yaptı

Kavga sırasında bıçak istedi, alamayınca bakın ne yaptı
Araç sahipleri dikkat! Cuma gününe kadar ödenmesi gerekiyor

Milyonlarca araç sahibi dikkat! 5 gün içinde ödenmesi gerekiyor
Gözünü kırpmadan çocukluk arkadaşını vurdu! Bakın sebebi neymiş

Gözünü kırpmadan çocukluk arkadaşını vurdu! Bakın sebebi neymiş
Trump zor durumda! Uyarı sonrası dünyayı tedirgin eden plandan vazgeçti

Trump zor durumda! Uyarı gelince kan donduran planı rafa kaldırdı
Bakan açıkladı: Eskişehir-İstanbul YHT hattında bakın kaç yolcu taşınmış

12 yıl önce açıldı: Bakın kaç kişiyi taşımış
TikTok paylaşımından 2 hafta sonra korkunç son! Karı koca evde ölü bulundu

Fenomen ve eşi ölü bulundu! Skandalı duyurduğu bu videodan hemen sonra
Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya tribünden atlayıp hakemin üzerine yürüdü

Bakan yardımcısı tribünden atlayıp hakemin üzerine yürüdü