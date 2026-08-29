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Nepal Buzul Çökmesi Sınır Kapısını Vurdu: 7 Ölü, 554 Kayıp

Nepal Buzul Çökmesi Sınır Kapısını Vurdu: 7 Ölü, 554 Kayıp
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GYİRONG, 29 Ağustos (Xinhua) -- Nepal'in yüksek kesimlerinde bir buzulun çökerek sel ve heyelanları tetiklemesi sonucu, Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde bulunan Çin-Nepal sınır kapısında çok sayıda kişi hayatını kaybederken, birçok kişiden de haber alınamıyor.

GYİRONG, 29 Ağustos (Xinhua) -- Nepal'in yüksek kesimlerinde bir buzulun çökerek sel ve heyelanları tetiklemesi sonucu, Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde bulunan Çin-Nepal sınır kapısında çok sayıda kişi hayatını kaybederken, birçok kişiden de haber alınamıyor.

Kurtarma ekipleri, heyelandan etkilenen sınır kapısına ulaşmak ve kayıp kişileri aramak için derhal kapsamlı bir müdahale başlattı.

Yerel yetkililerin bildirdiğine göre sınır kapısı bölgesinde cumartesi günü itibarıyla 7 kişi hayatını kaybetti, 554 kişiden ise haber alınamıyor.

Kaynak: Xinhua
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