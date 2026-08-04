Yunnan'da Uçurum Asansörü Öğrencilerin Okul Yolunu 30 Dakikaya İndirdi

XUANWEİ, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletine bağlı Xuanwei kentinde yer alan Nizhu Nehri Büyük Kanyonu'nda 2022 yılından beri hizmet veren uçurum asansörünün hemen yanında yeni bir asansör daha faaliyete geçti. 288 metre yüksekliğe sahip yeni asansörün, bölgedeki öğrencilerin okullarına ulaşımını daha da kolaylaştırması bekleniyor.

Nizhuhe köyü, güneyden kuzeye doğru kıvrılarak akan Nizhu Nehri'nin oluşturduğu derin bir vadide yer alıyor. Önceleri bu küçük yerleşim yerinin sakinleri, vadi tabanından dağ zirvesine en kısa sürede ulaşmak için dik bir uçurum patikası kullanıyordu. Bu yolculuk, gidiş-dönüş en az altı saat sürüyordu.

Çocukların ve ebeveynlerin geçmişte en az 10 günde bir yapmak zorunda kaldığı bu zorlu yolculuk, 2022 yılında Nizhu Nehri Büyük Kanyonu turizm bölgesinin açılmasıyla önemli bir değişim yaşadı. Bu kapsamda 268 metre yüksekliğinde bir uçurum asansörü ile teleferik sistemi devreye sokuldu ve bu tesisler bölge sakinlerine ücretsiz hizmet vermeye başladı.

Günümüzde gezi amaçlı servis araçları, asansörler ve teleferiklerden oluşan ulaşım ağı sayesinde öğrencilerin okul yolculuğu yaklaşık 30 dakikaya indi. Öğrencilere ayrıca, polis memurları ve görevli personel eşliğinde okul ulaşımını gerçekleştirdikleri özel bir geçiş koridoru oluşturuldu.

Kaynak: Xinhua