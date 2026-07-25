Albüm: Çin'in Xizang (Tibet) bölgesinde Ongkor Festivali bol hasat dilekleriyle kutlandı
SHANNAN, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'ne bağlı Shannan kentindeki Tashi Chodan Topluluğu, ulusal somut olmayan kültürel miras kapsamında yer alan geleneksel Ongkor Festivali'ni kutladı.
SHANNAN, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'ne bağlı Shannan kentindeki Tashi Chodan Topluluğu, ulusal somut olmayan kültürel miras kapsamında yer alan geleneksel Ongkor Festivali'ni kutladı. Yerel halk, cuma günü kutlanan festival sırasında bol hasat dileğiyle tarım arazileri etrafında geçit töreni düzenledi. Festival günleri, farklı bölgelerdeki mahsullerin olgunlaşma zamanlarına göre değişiklik gösteriyor.
Kaynak: Xinhua