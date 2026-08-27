Xizang'da Heyelan ve Sel: 3 Ölü, 558 Kayıp

BEİJİNG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, ülkenin güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nin Nepal sınırında meydana gelen heyelanın ardından 141 kişilik ilk kurtarma ekibinin perşembe sabahı bölgeye ulaştığını bildirdi.

Xizang'ın Gyirong ilçesinde bulunan Gyirong Sınır Kapısı'nda çarşamba sabahı ani sel ve heyelan yaşanmıştı. Yerel yetkililerin bildirdiğine göre perşembe sabahı itibarıyla 3 kişi hayatını kaybederken, 558 kişiden haber alınamıyor. 2 kişinin ise kurtarıldığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua