Xizang'da Heyelan ve Sel: 3 Ölü, 558 Kayıp
Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde Nepal sınırında meydana gelen ani sel ve heyelan sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 558 kişiden haber alınamıyor. 141 kişilik ilk kurtarma ekibi bölgeye ulaştı, 2 kişi kurtarıldı.
BEİJİNG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, ülkenin güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nin Nepal sınırında meydana gelen heyelanın ardından 141 kişilik ilk kurtarma ekibinin perşembe sabahı bölgeye ulaştığını bildirdi.
Xizang'ın Gyirong ilçesinde bulunan Gyirong Sınır Kapısı'nda çarşamba sabahı ani sel ve heyelan yaşanmıştı. Yerel yetkililerin bildirdiğine göre perşembe sabahı itibarıyla 3 kişi hayatını kaybederken, 558 kişiden haber alınamıyor. 2 kişinin ise kurtarıldığı belirtildi.
Kaynak: Xinhua