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Tianjin'de robot endüstrisi büyüyor

Tianjin'de robot endüstrisi büyüyor
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Tianjin, 200'den fazla kuruluşla akıllı robotik alanında öne çıkarken, büyük ölçekli işletmelerin sanayi üretimi 2026 ilk yarısında yıllık %15,2 artışla 6,849 milyar yuana ulaştı. Ürünler otomotiv, liman ve makine sektörlerinde kullanılıyor.

TİANJİN, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin kenti, 200'den fazla kuruluşu bünyesinde barındıran Tianjin Robot Endüstrisi Teknoloji Birliği'ne ve akıllı robotik alanındaki çok sayıda projeye ev sahipliği yapıyor. Bu kuruluşların geliştirdiği ürünler otomotiv, liman işletmeciliği ve makine imalatı gibi çeşitli sektörlerde kullanılıyor.

Kentin akıllı robotik sektöründe faaliyet gösteren büyük ölçekli işletmelerin toplam sanayi üretimi, 2026'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 artarak 6,849 milyar yuana (yaklaşık 1,02 milyar ABD doları) ulaştı.

Kaynak: Xinhua
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