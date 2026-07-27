Haberler

Shijiazhuang, Taihang Dağları ile Yaz Tatillerinin Gözde Turizm Merkezi Oldu

Shijiazhuang, Taihang Dağları ile Yaz Tatillerinin Gözde Turizm Merkezi Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin merkezi Shijiazhuang, Taihang Dağları'nın dağ ve su kaynaklarını kullanarak geliştirdiği özgün kültürel turizm programlarıyla yaz tatillerinde önemli bir turistik merkez haline geldi.

SHİJİAZHUANG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin merkezi Shijiazhuang, son yıllarda yaz tatilleri için önemli bir turistik merkez haline geldi. Taihang Dağları'nın yüksek kaliteli dağ ve su kaynaklarından yararlanan kent, kendine özgü kültürel turizm deneyim programları geliştirdi.

Kaynak: Xinhua
CHP'de 264 eski milletvekili istifa etti

CHP'de toplu istifa! Partinin ağır topları saf değiştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1. Lig ekibi Vanspor, iç sahada oynayacağı her maç için 1738 kilometre yol gidecek

İç sahada oynayacakları her maç için 1738 kilometre yol gidecekler
5 gündür aranan gençten acı haber: Cansız bedeni derede bulundu

5 gündür kayıptı! Acı haber geldi
Uçak Türkiye'den kalkıyor! Leao Transferi 50 milyon Euro'ya bitecek

Uçak kalkıyor! 50 milyon Euro'luk Süper Lig tarihine geçecek transfer
Nursel Ergin: Acımadı Ki Dedim, Meğer Çok Acımış

Nursel Ergin: Acımadı Ki Dedim, Meğer Çok Acımış
Şampiyon Filenin Sultanları'na dev para ödülü! Bu büyük kazanç Melissa Vargas'ın

Filenin Sultanları'na dev para ödülü! Bu büyük kazanç Vargas'ın
Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok: S.ks mi yapsaydım

Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok

Gece boyunca korna sesi kesilmedi! Sabah ortaya çıkan gerçek şaşırttı

Gece boyunca korna sesi kesilmedi! Sabah ortaya çıkan gerçek şaşırttı