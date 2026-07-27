Shijiazhuang, Taihang Dağları ile Yaz Tatillerinin Gözde Turizm Merkezi Oldu

SHİJİAZHUANG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin merkezi Shijiazhuang, son yıllarda yaz tatilleri için önemli bir turistik merkez haline geldi. Taihang Dağları'nın yüksek kaliteli dağ ve su kaynaklarından yararlanan kent, kendine özgü kültürel turizm deneyim programları geliştirdi.

Kaynak: Xinhua