Shijiazhuang, Taihang Dağları ile Yaz Tatillerinin Gözde Turizm Merkezi Oldu
Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin merkezi Shijiazhuang, Taihang Dağları'nın dağ ve su kaynaklarını kullanarak geliştirdiği özgün kültürel turizm programlarıyla yaz tatillerinde önemli bir turistik merkez haline geldi.
SHİJİAZHUANG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin merkezi Shijiazhuang, son yıllarda yaz tatilleri için önemli bir turistik merkez haline geldi. Taihang Dağları'nın yüksek kaliteli dağ ve su kaynaklarından yararlanan kent, kendine özgü kültürel turizm deneyim programları geliştirdi.
Kaynak: Xinhua