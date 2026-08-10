Ningxiang, Enerji Depolama Malzemelerinde Tam Sanayi Zinciri Kurdu

NİNGXİANG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletine bağlı Ningxiang kenti, gelişmiş enerji depolama malzemeleri sektörünü geliştirmeye odaklanarak enerji depolama malzemeleri, batarya hücresi üretimi ve atık batarya geri dönüşümünü kapsayan eksiksiz bir sanayi zinciri oluşturdu.

Bu yılın ocak-mayıs döneminde kentin enerji depolama malzemeleri sektöründe 43 büyük ölçekli işletme faaliyet gösterirken, sektörün üretim değeri 26 milyar yuanı (yaklaşık 3,6 milyar ABD doları) aştı.

Kaynak: Xinhua