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Ningxiang, Enerji Depolama Malzemelerinde Tam Sanayi Zinciri Kurdu

Ningxiang, Enerji Depolama Malzemelerinde Tam Sanayi Zinciri Kurdu
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Çin'in Hunan eyaletine bağlı Ningxiang kenti, gelişmiş enerji depolama malzemeleri sektöründe enerji depolama malzemeleri, batarya hücresi üretimi ve atık batarya geri dönüşümünü kapsayan eksiksiz bir sanayi zinciri oluşturdu. Ocak-mayıs döneminde 43 büyük ölçekli işletmenin faaliyet gösterdiği sektörde üretim değeri 26 milyar yuanı (yaklaşık 3,6 milyar ABD doları) aştı.

NİNGXİANG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletine bağlı Ningxiang kenti, gelişmiş enerji depolama malzemeleri sektörünü geliştirmeye odaklanarak enerji depolama malzemeleri, batarya hücresi üretimi ve atık batarya geri dönüşümünü kapsayan eksiksiz bir sanayi zinciri oluşturdu.

Bu yılın ocak-mayıs döneminde kentin enerji depolama malzemeleri sektöründe 43 büyük ölçekli işletme faaliyet gösterirken, sektörün üretim değeri 26 milyar yuanı (yaklaşık 3,6 milyar ABD doları) aştı.

Kaynak: Xinhua
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