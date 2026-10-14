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Albüm: Çin'in insanlı derin deniz denizaltısı Jiaolong, 4400 metre derinliğe indi

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Albüm: Çin'in insanlı derin deniz denizaltısı Jiaolong, 4400 metre derinliğe indi
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DERİN DENİZ NO. 1 ARAŞTIRMA GEMİSİ, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin'in insanlı derin deniz denizaltısı Jiaolong, başarıyla tamamladığı 467. dalışında yaklaşık 4400 metre derinliğe indi.

DERİN DENİZ NO. 1 ARAŞTIRMA GEMİSİ, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin'in insanlı derin deniz denizaltısı Jiaolong, başarıyla tamamladığı 467. dalışında yaklaşık 4400 metre derinliğe indi.

Kaynak: Xinhua
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