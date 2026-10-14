Albüm: Çin'in insanlı derin deniz denizaltısı Jiaolong, 4400 metre derinliğe indi

Albüm: Çin'in insanlı derin deniz denizaltısı Jiaolong, 4400 metre derinliğe indiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DERİN DENİZ NO. 1 ARAŞTIRMA GEMİSİ, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin'in insanlı derin deniz denizaltısı Jiaolong, başarıyla tamamladığı 467. dalışında yaklaşık 4400 metre derinliğe indi.
DERİN DENİZ NO. 1 ARAŞTIRMA GEMİSİ, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin'in insanlı derin deniz denizaltısı Jiaolong, başarıyla tamamladığı 467. dalışında yaklaşık 4400 metre derinliğe indi.
Kaynak: Xinhua