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İç Moğolistan'da Naadam Festivali Başladı

İç Moğolistan'da Naadam Festivali Başladı
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Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Hinggan Birliği'ne bağlı Jalaid Sancağı'nda Naadam Festivali düzenleniyor. Pazar günü başlayan festivalde binicilik, şarkı, dans, enstrümantal müzik ve geleneksel halk gösterileri sunuluyor.

HİNGGAN BİRLİĞİ, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Hinggan Birliği'nin Jalaid Sancağı'nda Naadam Festivali düzenleniyor. Pazar günü başlayan festivalde binicilik, şarkı, dans, enstrümantal müzik ve geleneksel halk gösterileri yer alıyor.

Kaynak: Xinhua
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