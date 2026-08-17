İç Moğolistan'da Naadam Festivali Başladı
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Hinggan Birliği'ne bağlı Jalaid Sancağı'nda Naadam Festivali düzenleniyor. Pazar günü başlayan festivalde binicilik, şarkı, dans, enstrümantal müzik ve geleneksel halk gösterileri sunuluyor.
HİNGGAN BİRLİĞİ, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Hinggan Birliği'nin Jalaid Sancağı'nda Naadam Festivali düzenleniyor. Pazar günü başlayan festivalde binicilik, şarkı, dans, enstrümantal müzik ve geleneksel halk gösterileri yer alıyor.
Kaynak: Xinhua