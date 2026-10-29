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Albüm: Çin'in Hebei eyaletinde sonbahar hasadı sona yaklaşıyor

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Albüm: Çin'in Hebei eyaletinde sonbahar hasadı sona yaklaşıyor
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SHIJIAZHUANG, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde 60 milyon mu'dan (yaklaşık 4 milyon hektar) fazla ekili alanda gerçekleştirilen sonbahar hasadında sona yaklaşıldı.

SHIJIAZHUANG, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde 60 milyon mu'dan (yaklaşık 4 milyon hektar) fazla ekili alanda gerçekleştirilen sonbahar hasadında sona yaklaşıldı.

Kaynak: Xinhua
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