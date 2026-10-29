Albüm: Çin'in Hebei eyaletinde sonbahar hasadı sona yaklaşıyor

Albüm: Çin'in Hebei eyaletinde sonbahar hasadı sona yaklaşıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SHIJIAZHUANG, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde 60 milyon mu'dan (yaklaşık 4 milyon hektar) fazla ekili alanda gerçekleştirilen sonbahar hasadında sona yaklaşıldı.
SHIJIAZHUANG, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde 60 milyon mu'dan (yaklaşık 4 milyon hektar) fazla ekili alanda gerçekleştirilen sonbahar hasadında sona yaklaşıldı.
Kaynak: Xinhua