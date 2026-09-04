Haberler

Çin'in Cixi kentinde yeni insansı robot eğitim merkezi açıldı

Çin'in Cixi kentinde yeni insansı robot eğitim merkezi açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletine bağlı Cixi'de hizmete giren yeni insansı robot eğitim merkezi, yapay zeka destekli 40 robotla dokuz yerel sektördeki çalışma ortamlarını simüle ederek yılda 30.000 saatin üzerinde yüksek kaliteli robot verisi üretmeyi hedefliyor.

CİXİ, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin üretim üssü Cixi'de, yeni bir insansı robot eğitim merkezi hizmete açıldı. Mayıs ayında faaliyete geçen tesiste yapay zeka destekli 40 robot görev yapıyor.

Ev aletleri, otomotiv ve tekstil dahil dokuz yerel sektördeki gerçek çalışma ortamlarının simüle edildiği tesis, yılda 30.000 saatin üzerinde yüksek kaliteli sektörel robot verisi üretebiliyor.

Kaynak: Xinhua
Silivri'deki gemi kazasında kaptandan ilk ifade: Onlar bize çarptı

Gemi kazasında olayın seyrini değiştirecek ifade! Kaptan başka konuştu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'ya 100 milyon dolarlık dava açıldı

Acun Ilıcalı'nın başı dertte! 100 milyon dolarlık dava açıldı
Henüz temas kurulmamış kabile, havadan böyle görüntülendi

Henüz hiçbir şeyden haberleri yok! İlk kez görüntülendiler

Üst üste inşaat kazaları: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

Aynı günde 2 farklı adreste kaza! Acı haberler peş peşe geldi
Okul saldırısı davasında avukattan çarpıcı sözler: Bu kadın ceza yatamıyor, 12-13 kilo verdi

Okul saldırganının annesi için tepki çeken talep: Ceza yatamıyor
Adil Demirbağ transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe resmi açıklamayı yaptı

Transferde son dakika! Fenerbahçe resmi açıklama yaptı
Bir tomar değil, metrelerce para! 300 doların karşılığı görenleri şaşkına çevirdi

Bir tomar değil, metrelerce para! Bir kaç doların karşılığı şaşırttı
Miçotakis'ten Türkiye'ye olay gönderme: Ankara bizimle iyi geçinmeli

İsrail'den silah alınca Türkiye'ye parmak salladı