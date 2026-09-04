Çin'in Cixi kentinde yeni insansı robot eğitim merkezi açıldı
Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletine bağlı Cixi'de hizmete giren yeni insansı robot eğitim merkezi, yapay zeka destekli 40 robotla dokuz yerel sektördeki çalışma ortamlarını simüle ederek yılda 30.000 saatin üzerinde yüksek kaliteli robot verisi üretmeyi hedefliyor.
CİXİ, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin üretim üssü Cixi'de, yeni bir insansı robot eğitim merkezi hizmete açıldı. Mayıs ayında faaliyete geçen tesiste yapay zeka destekli 40 robot görev yapıyor.
Ev aletleri, otomotiv ve tekstil dahil dokuz yerel sektördeki gerçek çalışma ortamlarının simüle edildiği tesis, yılda 30.000 saatin üzerinde yüksek kaliteli sektörel robot verisi üretebiliyor.
Kaynak: Xinhua