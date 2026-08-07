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Beijing'de Elektrik Şebekesi Rekor Kırdı: 29.4 Milyon Kilovat ile Zirve Güç Yükü

Beijing'de Elektrik Şebekesi Rekor Kırdı: 29.4 Milyon Kilovat ile Zirve Güç Yükü
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Çin'in başkenti Beijing'de etkili olan yüksek sıcaklık ve nem, elektrik tüketimini artırarak elektrik şebekesinin zirve güç yükünü perşembe günü 29.399 milyon kilovatla yeni bir rekora taşıdı. Çin Devlet Şebekesi Beijing Elektrik Enerjisi Şirketi, şebekenin güvenli çalışmasını ve kesintisiz elektrik sağlanmasını temin etmek için görevli personel sayısını artırdı.

BEİJİNG, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de etkili olan yüksek sıcaklık ve yüksek nem, elektrik şebekesinin yükünü artırdı. Elektrik şebekesinin zirve güç yükü, perşembe günü yerel saatle 12: 03'te 29.399 milyon kilovatla yeni bir rekor kırdı.

Çin Devlet Şebekesi Beijing Elektrik Enerjisi Şirketi, şebekenin güvenli çalışmasını ve halka kesintisiz elektrik sağlanmasını güvence altına almak için görevli personel sayısını artırdı.

Kaynak: Xinhua
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