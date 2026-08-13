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Çin Donanması 49. Filo, Aden Körfezi ve Somali Açıklarında Görev İçin Yola Çıktı

Çin Donanması 49. Filo, Aden Körfezi ve Somali Açıklarında Görev İçin Yola Çıktı
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Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın 49. filosu, Aden Körfezi ve Somali açıklarında refakat görevi yürütmek üzere Sanya'daki askeri limandan Çarşamba sabahı denize açıldı. Filo, güdümlü füze destroyeri Kunming, fırkateyn Yueyang ve ikmal gemisi Luomahu'dan oluşuyor; ayrıca özel harekat personeli ve iki helikopter de görevde yer alıyor.

SANYA, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın 49. filosu, Aden Körfezi ve Somali açıklarında refakat görevi yürütmek üzere Çin'in güneyindeki Hainan eyaletine bağlı Sanya'daki askeri limandan yola çıktı.

Çarşamba günü sabah saatlerinde denize açılan filo, güdümlü füze destroyeri Kunming, güdümlü füze fırkateyni Yueyang ve çok amaçlı ikmal gemisi Luomahu'nun yanı sıra çok sayıda özel harekat personeli ile iki helikopterden oluşuyor.

Kaynak: Xinhua
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