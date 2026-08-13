Çin Donanması 49. Filo, Aden Körfezi ve Somali Açıklarında Görev İçin Yola Çıktı

SANYA, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın 49. filosu, Aden Körfezi ve Somali açıklarında refakat görevi yürütmek üzere Çin'in güneyindeki Hainan eyaletine bağlı Sanya'daki askeri limandan yola çıktı.

Çarşamba günü sabah saatlerinde denize açılan filo, güdümlü füze destroyeri Kunming, güdümlü füze fırkateyni Yueyang ve çok amaçlı ikmal gemisi Luomahu'nun yanı sıra çok sayıda özel harekat personeli ile iki helikopterden oluşuyor.

Kaynak: Xinhua