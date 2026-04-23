Albüm: Çin Donanması, Kuruluşunun 77. Yıldönümü Dolayısıyla Savaş Gemilerini Ziyarete Açtı

SHANGHAİ, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması, kuruluşunun 77. yıldönümünü kutlamak üzere salı günü Shanghai'da kapılarını ziyaretçilere açtı.

Ziyarete açılan filoda, Aden Körfezi'ndeki refakat operasyonları, denizaşırı ziyaretler ve ortak tatbikatlar gibi görevlerde yer almış güdümlü füze destroyerleri, fırkateynler, amfibi nakliye gemileri, hastane gemileri ile çeşitli destek ve ikmal gemileri bulunuyor.

Son on yılda üç uçak gemisi inşa eden Çin Donanması, deniz operasyonlarını ve ulusal güvenliği desteklemek amacıyla envanterine yeni stratejik nükleer denizaltılar, 10.000 tonluk destroyerler, amfibi hücum gemileri ve entegre ikmal gemileri ekledi.

Kaynak: Xinhua