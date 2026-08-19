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Çin'den Kolombiya'ya insani yardım

Çin'den Kolombiya'ya insani yardım
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BOGOTA, 19 Ağustos (Xinhua) -- Kolombiya'nın afet müdahalesi ve deprem sonrası yeniden yapılanma çalışmalarını desteklemek amacıyla Çin hükümeti tarafından gönderilen insani yardım malzemeleri, salı günü başkent Bogota'ya ulaştı.

BOGOTA, 19 Ağustos (Xinhua) -- Kolombiya'nın afet müdahalesi ve deprem sonrası yeniden yapılanma çalışmalarını desteklemek amacıyla Çin hükümeti tarafından gönderilen insani yardım malzemeleri, salı günü başkent Bogota'ya ulaştı.

Kaynak: Xinhua
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