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Dev Panda Bao Li, Washington'da Beşinci Yaş Gününü Kutladı

Dev Panda Bao Li, Washington'da Beşinci Yaş Gününü Kutladı
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ABD'nin başkenti Washington'daki Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde bulunan dev panda Bao Li, beşinci yaş gününü kutladı. Üç yaşındaki erkek panda Bao Li ve dişi panda Qing Bao, 10 yıllık uluslararası dev panda koruma işbirliği programı kapsamında 15 Ekim 2024'te Çin'in Sichuan eyaletinden Washington'a gönderilmişti.

WASHINGTON, 5 Ağustos (Xinhua) -- Dev panda Bao Li, ABD'nin başkenti Washington'daki Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde beşinci yaş gününü kutladı.

Üç yaşındaki erkek panda Bao Li ve dişi panda Qing Bao, 10 yıllık uluslararası dev panda koruma işbirliği programı kapsamında 15 Ekim 2024'te Çin'in Sichuan eyaletinden ABD'nin başkenti Washinton'a gönderilmişti.

Kaynak: Xinhua
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