Gyirong Sınır Kapısı'nda Heyelan: Ölü Sayısı 21'e Yükseldi, 541 Kişi Kayıp

GYİRONG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde 26 Ağustos'ta heyelanın vurduğu Gyirong Sınır Kapısı'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Yetkililer, çarşamba öğle saatleri itibarıyla 541 kişiden haber alınamadığını bildirdi.

Bölgesel hükümetin son basın toplantısında paylaştığı bilgilere göre, afetten etkilenen bölgede yaklaşık 336 kurtarma görevlisi, toplam 1,591 milyon metrekarelik alanda çok sayıda kapsamlı ve detaylı arama ve kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

G216 karayolunda günlerce aralıksız sürdürülen onarım çalışmalarının ardından bölgeye karayolu ulaşımı çarşamba günü saat 10.00 itibarıyla büyük ölçüde yeniden sağlandı. 10'dan fazla ağır iş makinesi, bölgedeki kurtarma görevlilerine destek oluyor.

Kaynak: Xinhua