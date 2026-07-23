Chongqing'de Hayvanlar İçin Yaz Serinletme Önlemleri
CHONGQİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde yer alan Chongqing Hayvanat Bahçesi, yaz mevsiminde sıcakların artması karşısında hayvanları serinletmek ve rahat ettirmek için çeşitli önlemler aldı.
CHONGQİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde yer alan Chongqing Hayvanat Bahçesi, yaz mevsiminde sıcakların artması karşısında hayvanları serinletmek ve rahat ettirmek için çeşitli önlemler aldı.
Kaynak: Xinhua