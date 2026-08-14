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Çin'in Dazu Kaya Oymaları Yaz Aylarında Uluslararası Turistlerin Gözdesi Oldu

Çin'in Dazu Kaya Oymaları Yaz Aylarında Uluslararası Turistlerin Gözdesi Oldu
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Çin'in Chongqing kentindeki UNESCO Dünya Mirası Dazu Kaya Oymaları, vize kolaylıkları ve 'Çin seyahati' popülerliğiyle yaz aylarında yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 2025'te bölgeyi 134 bin yabancı turist ziyaret etti (yıllık %90,07 artış), bu yılın ilk beş ayında ise bu sayı 68 bine ulaşarak geçen yıla göre %21 arttı.

CHONGQİNG, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çin son yıllarda vize muafiyeti politikalarında ve seyahatleri kolaylaştırmaya yönelik adımlarda birtakım iyileştirmelere gitti. "Çin seyahati" kavramı dünya genelinde popülerlik kazanırken, "Çin'deki serin tatil rotaları" da yaz aylarında popüler bir seçenek haline gelmiş durumda.

Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nin Dazu bölgesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Dazu Kaya Oymaları, uluslararası turistlerin gözde ziyaret adreslerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yerel kültür ve turizm departmanının verilerine göre, 2025 yılında 134.000 kişi bu bölgeyi ziyaret için yurtdışından geldi. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 90,07 artış anlamına geliyor.

Bu yılın ocak-mayıs döneminde yurtdışından bölgeye gelen turist sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artışla 68.000'e yükseldi.

Kaynak: Xinhua
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