Albüm: Çin'de inşa edilen dev doğalgaz tankeri teslim edildi
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QİDONG, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin'de bağımsız olarak tasarlanıp inşa edilen 88.000 metreküp kapasiteli Chang Ping Yuan adlı devasa doğalgaz tankeri salı günü teslim edildi.
QİDONG, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin'de bağımsız olarak tasarlanıp inşa edilen 88.000 metreküp kapasiteli Chang Ping Yuan adlı devasa doğalgaz tankeri salı günü teslim edildi. Tanker, 230 metre uzunluğunda ve 23,85 metre kalıp derinliğine sahip.
Kaynak: Xinhua