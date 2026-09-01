Gyirong Sınır Kapısı Yolu Heyelan Sonrası Yeniden Açıldı
Çin Anneng İnşaat Grubu ekipleri, Xizang Özerk Bölgesi'ndeki Gyirong ilçesinde meydana gelen heyelanın ardından Gyirong Sınır Kapısı'na giden ana karayolunu yeniden ulaşıma açmak için yoğun çaba sarf etti. Salı günü Beijing saatiyle 10.50 itibarıyla, G216 ulusal karayolunun sınır kapısına 1 kilometre kala olan bölümünde ulaşım yeniden sağlandı.
GYİRONG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Anneng İnşaat Grubu'na bağlı ekipler, ülkenin güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Gyirong ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası Gyirong Sınır Kapısı'na giden ana karayolunu yeniden ulaşıma açmak için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.
Salı günü Beijing saatiyle 10.50 itibarıyla, G216 ulusal karayolunun sınır kapısına 1 kilometre kala olan bölümünde ulaşım yeniden sağlandı.
Kaynak: Xinhua