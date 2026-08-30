Gyirong'ta Heyelan Sonrası Acil Trafo Kuruldu
Çin'in Gyirong Sınır Kapısı yakınlarında meydana gelen heyelan sonrası kurtarma çalışmaları sürerken, bölgedeki elektrik ihtiyacını karşılamak için acil durum trafosu devreye alındı. Elektrik tedarikinin kademeli olarak normale dönmesi bekleniyor.
GYİRONG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de heyelandan etkilenen Gyirong Sınır Kapısı yakınlarında yürütülen kurtarma çalışmaları sırasında elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla acil durum trafosu kuruldu. Bölgede elektrik tedariki ise kademeli olarak yeniden sağlanıyor.
Kaynak: Xinhua